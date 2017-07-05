Міжнародні резерви України зросли майже до $18 мільярдів

Міжнародні резерви України на 1 липня 2017 року становили 17,97 млрд дол. США в еквіваленті, що на 2% вище за показник на 1 червня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, за все за перше півріччя зростання резервів становило 16%.

У повідомленні наголошується, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках дала змогу регулятору продовжити купувати валюту для поповнення резервів. У червні Нацбанк купив 301,6 млн дол., проте для підтримки ринку після кібератаки продав 1,4 млн дол., і в результаті обсяг чистої купівлі американської валюти становив 300,2 млн дол.

Крім того, кошти з резервів у червні використовувалися для платежів уряду з обслуговування і погашення валютного державного боргу в сумі 5,8 млн дол. США.

Також повідомляється, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і достатній для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 червня 2017 року становили 17,618 млрд дол. США, що на 3% вище за показник на 1 травня.

За прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 21,1 млрд дол. на кінець 2017 року і 26,2 млрд дол. на кінець 2018 року, при цьому визначальним фактором для прогнозу залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування.