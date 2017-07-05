День незалежності США: у Нацбанку пояснили підвищений попит на валюту

Переважання попиту на валюту над її пропозицією на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 5 липня, обумовлено збігом вихідного дня в США в честь Дня незалежності і робочого дня в Україні.

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Про це йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергія Пономаренка щодо ситуації на валютному ринку, переданому УНІАН.

"Відсутність надходжень валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинуло на обсяг обов'язкового продажу валютних надходжень сьогодні", - пояснив він.

Пономаренко зазначив, що для згладжування надмірних коливань регулятор сьогодні провів аукціон з продажу валюти, за підсумками якого продав банкам 34,9 мільйона доларів США.

Також повідомляється, що з початку року НБУ викупив на міжбанку на 1,4 мільярда доларів більше, ніж продав.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк на валютному аукціоні 5 липня продав банкам 34,9 мільйона доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 склав 26,1223 гривні/долар, учасники ринку уклали 262 угоди на 147,42 мільйона доларів.