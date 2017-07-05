Україна ініціює консультації щодо створення ЗВТ з Британією - Гройсман

Україна і Великобританія домовилися розпочати консультації щодо створення зони вільної торгівлі, необхідність якої обумовлюється виходом Британії з Європейського Союзу.

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Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Лондоні.

"Якщо ми подивимося на торгівлю між нашими країнами, то за рік це трохи більше 2 мільярдів доларів. Фактично потенціал може бути 3,5 мільярда доларів. Враховуючи те, що Великобританія прийняла рішення про вихід з Європейського Союзу, нам потрібно говорити про нових підставах нашого економічного співробітництва. Я підняв це питання і отримав підтримку, ми почнемо консультації з підходів до встановлення зони вільної торгівлі", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, вихід Великобританії з ЄС створює абсолютно нові умови, в яких потрібно формувати базис для економічних відносин.

"Нам потрібно створювати нові механізми, тому що зараз ми будемо працювати тільки в умовах зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Зрозуміло, що вихід Великобританії спонукає нас розпочати процес формування нової угоди про вільну торгівлю з Британією", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія 29 березня направила лист Євросоюзу про офіційний початок виходу з його складу. Україна і країни ЄС мають чинну угоду про вільну торгівлю, однак після Brexit угода не буде розповсюджуватися на Великобританію.