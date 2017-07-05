Гройсман закликав не драматизувати можливу відстрочку траншу МВФ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав не драматизувати можливу відстрочку у наданні Україні кредитного траншу Міжнародного валютного фонду.

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"Абсолютно, ми йдемо за плановими показниками, і у нас немає жодних проблем", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів, чи не буде в України фінансових проблем через затримку в отриманні траншу.

"Я багато чую і читаю про відстрочку траншу. Я б не драматизував ситуацію", - додав прем'єр.

Гройсман зазначив, що в угоді України і МВФ є помісячний графік, але його виконання залежить від об'єктивних та суб'єктивних чинників, в тому числі графіка засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман заявив, що Міжнародний валютний фонд відкладе виділення наступного траншу у розмірі до 1,9 мільярда доларів через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярд доларів 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів - максимального рівня з середини 2014 року.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та зазначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.