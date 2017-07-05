Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,11 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 липня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2611,9317 (5 липня – 2601,7365)

100 EUR – 2959,0574 (5 липня – 2953,7514)

10 RUR – 4,3840 (5 липня – 4,3926)

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,12 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5660/29,5861 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1193 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 520 угод на суму 313,84 мільйона доларів.