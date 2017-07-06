Держказначейство відзвітувало про обсяги відшкодувань ПДВ

Загальна сума відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) в червні склала 9,1 мільярда гривень, що на 7,7% нижче, ніж відшкодування податку за результатами травня, повідомила Державна казначейська служба України.

Читайте такожФіскальна служба очікує зростання відшкодування ПДВ на 60%

Найбільшими отримувачами відшкодування стали компанії "Кернел-Трейд" (711 мільйонів гривень), "Азовсталь" (604 мільйони), "ММК ім. Ілліча" (506 мільйонів), "Запоріжсталь" (272 мільйони),"ДПЗКУ" (245 мільйонів).

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба України за травень перерахувала відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 9,862 мільярда гривень.

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в 2016 році становив 94 мільярди гривень, що на 38% більше показника за 2015 рік.