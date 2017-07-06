Від хакерської атаки постраждала третина українських банків - НБУ

В результаті масованої хакерської атаки постраждала третина українських банків, які на сьогодні вже мінімізували наслідки дій зловмисників і майже повністю відновили свою роботу в звичайному режимі.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, для подолання наслідків кібератаки в банківському секторі регулятор ухвалив рішення про запровадження надзвичайного режиму роботи в окремих банках.

Серед причин пошкодження інформаційної та комп'ютерної мережі постраждалих від кібератаки банків Нацбанк назвав формальне ставлення до організації системи управління інформаційною безпекою, а також формальне виконання вимог Національного банку в цій сфері.

За інформацією НБУ, першочерговими заходами регулятора для усунення наслідків кібератаки будуть створення Центру кіберзахисту Національного банку (CSIRT-NBU), організація тісної та плідної взаємодії з банками, побудова інноваційної системи інформаційної безпеки в банківській системі.

Також повідомляється, що інформаційні ресурси Національного банку в результаті атаки не постраждали, і електронна інфраструктура регулятора, включаючи систему електронних платежів, весь минулий тиждень працювала в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги в кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері, і вимагає викуп.