Доходи місцевих бюджетів з початку року зросли на 34%

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації в першому півріччі 2017 року зросли на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 87 мільярдів гривень, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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"За перше півріччя 2017 року надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів України зросли на 22 мільярди гривень. Це +34% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склали 87 мільярдів гривень", - написав Зубко.

Він зазначив, що доходи місцевих бюджетів 366 об'єднаних територіальних громад за звітний період зросли майже в 2 рази і склали 3,9 мільярда гривень.

"У розрахунку на 1 жителя середній показник надходжень власних доходів на одного жителя об'єднаної територіальної громади склав 1256 гривень (+616 гривень). З урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету доходи загального фонду місцевих бюджетів 366 громад складають 9 мільярдів гривень", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, однак органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації виросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

При цьому власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.