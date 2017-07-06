"План Маршалла" для України: у МЗС Литви закликали надати Києву масштабне фінансування

Очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Києву потрібно масштабне фінансування за прикладом «плану Маршалла». Про це він заявив під час виступу на міжнародній конференції щодо реформ в Україні, пише «Європейська правда».

Він заявив, що йдеться про надання фінансової підтримки за умови проведення реформ.

"Я закликаю ЄБР, ЄІБ, Світовий банк підтримати це й проект. Ці фінансові інституції вже підтримували реформи в Україні. Зараз ми можемо об’єднати зусилля задля того, щоби отримати справді відчутний результат", - заявив глава МЗС.

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"Без сумнівів, допомога має бути з чіткими умовами. Але ми не маємо лишатися там, де ми є і це ключове", - пояснив він

Як повідомляв УНІАН раніше, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зазначив високий рівень взаємодії з Україною і продовжить підтримку нашої країни в реалізації необхідних змін, які уряд проводить після Революції гідності.