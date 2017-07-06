Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України

Національний банк України погіршив прогноз річного зростання валового внутрішнього продукту України у 2017 році до 1,6% з 1,9%, прогнозованих раніше.

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Як зазначається у матеріалах регулятора, прогнози на 2018 і 2019 роки залишаються незмінними - на рівні 3,2% і 4% відповідно.

«Перегляд прогнозу стався через гірші результати економічної активності у першій половині року, зокрема у сфері послуг, і через перегляд оцінок врожаю зернових», - зазначається у матеріалах НБУ.

Номінальний ВВП, за очікуваннями регулятора, становитиме 2,850 трлн грн у 2017 році, 3,220 трлн грн у 2018 році і 3,585 трлн грн у 2019 році.

Показник інфляції, як і раніше, регулятор очікує на рівні 9,1% за підсумками поточного року, 6% - за підсумками 2018 року і 5% - за підсумками 2019 року.

Також Нацбанк залишив незмінними цільові орієнтири щодо інфляції: в межах 8% плюс-мінус 2 п.п. на 2017 рік і 6% плюс-мінус 2 п.п. на 2018 рік.

Водночас Нацбанк знизив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на поточний рік, який становитиме 20 млрд дол., але при цьому підвищив прогноз на 2018 рік до 27,1 млрд дол. і на 2019 рік до 25,7 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу, за оцінками НБУ, становитиме 1,8 млрд дол. США на кінець поточного року, 2,5 млрд дол. – 2018 р. і 0,1 млрд дол. - 2019 року.

При цьому регулятор наголосив, що визначальним фактором для прогнозу резервів залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.