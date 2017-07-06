Зростання цін в Україні прискорилося до 15%

Інфляція в Україні у червні 2017 року порівняно з червнем 2016 року, за оцінками Національного банку України, прискорилася до рівня близько 15% з 13,5% у травні.

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Як наголошується в матеріалах НБУ, інфляційні процеси в цілому були контрольованими, однак прискорення інфляції у травні і червні в річному вираженні виявилося вище траєкторії прогнозу регулятора в результаті подорожчання сирих продуктів харчування.

Водночас Нацбанк зазначив, що базова інфляція залишалася нижчою за очікування і у травні становила 6,5% завдяки більш низькому рівню споживчого питання, ніж потенційний, а також виваженій фіскальній та монетарній політиці.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних після її зниження два місяці поспіль - на 1 п.п. у квітні і на 0,5 п.п. у травні.

Інфляція в Україні у травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року - до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.