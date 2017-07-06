Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 12,5%

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних після її зниження два місяці поспіль – на 1 п. п. у квітні і на 0,5 п. п. у травні.

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Як наголошується в матеріалах НБУ, інфляційні процеси загалом були контрольованими, однак прискорення інфляції в річному вираженні до 13,5% у травні та до 15%, за оцінками регулятора, у червні виявилося вищою траєкторії прогнозу.

Показник інфляції, як і раніше, регулятор очікує на рівні 9,1% за підсумками поточного року, 6% – за підсумками 2018 року і 5% – за підсумками 2019 року.

Також Нацбанк залишив незмінними цільові орієнтири щодо інфляції: в межах 8% плюс-мінус 2 п. п. на 2017 рік та 6% плюс-мінус 2 п. п. на 2018 рік.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 26 травня знизив облікову ставку до 12,5% річних, продовживши пом'якшення монетарної політики, як і місяцем раніше, коли знизив облікову ставку до 13% річних. До цього регулятор тричі зберігав ставку на рівні 14% річних.

Інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.