НБУ зменшив апетити: цього року очікує отримати від МВФ лише $3 мільярди

Національний банк України очікує в цьому році отримати ще 3 мільярди доларів за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій.

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"У зв'язку з тим, що відкладається розгляд ключових законопроектів, необхідних за програмою з МВФ, і сесійний активність відновиться восени, ми очікуємо перенесення одного траншу на наступний рік", - сказав Смолій.

За його словами, в результаті очікуваний обсяг фінансування від МВФ скоротиться з 4,5 мільярда доларів до 3 мільярдів доларів.

Довідка УНІАН. У рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася прийняти земельну реформу до кінця травня, а пенсійну - до кінця квітня 2017 року, однак відповідні законодавчі ініціативи досі не розглядалися в парламенті.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, МВФ відкладе виділення наступного траншу Україні в розмірі до 1,9 млрд дол. через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.