У Нацбанку оцінили наслідки кібератаки для української економіки

Національний банк України не передбачає істотних наслідків масованої хакерської атаки на українські ресурси 27 червня на економіку України, повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій під час брифінгу.

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«Ми не бачимо істотного впливу цього чинника на економічну активність», - сказав Смолій.

За його словами, банки та інші компанії, що постраждали від дій хакерів, оперативно відреагували на загрозу і в даний час повною мірою відновили свою активність.

«На сьогодні активність практично відновлено, і ми не відчуваємо наслідків цих подій», - додав Смолій.

Раніше в Національному банку повідомляли, що внаслідок масованої хакерської атаки постраждала третина українських банків, які вже мінімізували наслідки дій зловмисників і майже повністю відновили роботу.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки, в результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів. Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Згодом, з 3 липня, відділення та сервіси банків відновили роботу в звичайному режимі, при цьому банкіри заявили, що основні системи і клієнтські кошти не постраждали. Однак експерти припускають, що втрати економіки України в результаті хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.