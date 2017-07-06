Міжнародні резерви України зросли до $18 мільярдів

Міжнародні резерви України в результаті сприятливої ситуації на валютному ринку зросли до 18 млрд дол.

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Як зазначається в матеріалах Національного банку України, в тому числі поповнення резервів стало можливим завдяки викупу регулятором надлишків валюти на міжбанківському валютному ринку, і з початку року регулятор купив на 1,3 млрд дол. більше, ніж продав.

Раніше Національний банк погіршив прогноз рівня міжнародних резервів на поточний рік, очікуючи зростання резервів до 20 млрд дол., але при цьому підвищив прогноз на 2018 рік до 27,1 млрд дол. і на 2019 рік - до 25,7 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 липня 2017 року становили 17,97 млрд дол. США в еквіваленті, що на 2% вище показника на 1 червня і на 16% вище показника на початок року.