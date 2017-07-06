У Нацбанку обіцяють чергові послаблення на валютному ринку

Національний банк України має намір продовжити пом'якшення обмежень на валютному ринку, у тому числі розширити можливості для дострокового погашення кредитів, отриманих від нерезидентів.

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Про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій під час брифінгу.

«По-перше, банки зможуть раніше терміну погашати такі кредити. По-друге, бізнес зможе достроково погашати кредити в разі, коли акціонером такого позичальника або нерезидента є міжнародна фінансова організація», - сказав Смолій.

За його словами, також резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення кредитів за умови, що нерезидентом-кредитором є банк.

«Ці кроки допоможуть полегшити залучення боргових коштів за кордоном і одночасно не призведуть до дестабілізації ситуації на валютному ринку», - підкреслив Смолій.

Довідка УНІАН. В рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

У даний час продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн в день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тис. грн в день.