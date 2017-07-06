Нацбанк готує новий закон про валюту – покаже протягом місяця

Національний банк України завершує розробку нового валютного законодавства і планує представити його протягом цього місяця, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

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«Ми закінчуємо розробку закону «Про валюту». Цей закон прийде на зміну законодавству, що діє сьогодні, в першу чергу - Декрету про валютне регулювання та контроль. Ми будемо готові представити цей закон публічно протягом цього місяця», - сказав Чурій.

За його словами, проект буде направлено для обговорення в парламентські комітети, профільні асоціації та на розгляд громадськості.

При цьому Чурій підкреслив, що прийняття законопроекту залежить від Верховної Ради, а після цього передбачається перехідний період для приведення нормативної бази у відповідність з новим законом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк працює над проектом закону «Про валюту», що передбачає валютну лібералізацію в обмін на прозорість ведення бізнесу і сплату податків в Україні.

За інформацією регулятора, одночасне зняття обмежень і валютного контролю може призвести до посилення тиску на валютному ринку, тому потрібні кроки з протидії розмиванню податкової бази та переміщенню прибутку.