Financial Times опублікувала матеріал про "непотрібну експропріацію" ПриватБанку

Підприємець, політичний оглядач і засновник компанії JML (спеціалізується на споживчих товарах) Джон Міллс у своїй колонці для Financial Times розглянув скандал в українському банківському секторі.

На його думку, націоналізація ПриватБанку, яку він називає «неналежною» і «непотрібною», завдала значної шкоди українській економіці, стала крадіжкою мільйонних сум у власників і сьогодні змушує платників податків України нести суттєве додаткове навантаження.

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Міллс припустив, що націоналізація Приватбанку була результатом «відмови НБУ визнати і прийняти фінансову реальність ситуації».

«Це надзвичайне державне поглинання не покращило, а скоріше значно погіршило банківське та економічне становище в Україні і є майже класичним випадком перевищення повноважень урядом», - йдеться в статті.

«НБУ діяв в значній мірі через те, що, за його оцінками, рівень позик пов'язаних осіб був неприйнятним: часто використовувалася цифра 90 відсотків і більше. В кінці 2016 року НБУ найняв компанію «Ernst&Young» - глобальну бухгалтерську компанію з числа «великої четвірки» («великою четвіркою» називають чотири найбільші у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги, - ред.) - для проведення аудиту ПриватБанку. Аудиторський звіт компанії показав, що фактичний рівень кредитів пов'язаних осіб у Приватбанку становив всього 4,7 відсотка», - зазначає автор.

Він підкреслює, що цей рівень нижчий, ніж рівень кредитів пов'язаних осіб, про які повідомлялося роком раніше в ході окремої перевірки, проведеної компанією «PWC» - ще однією компанією з числа «великої четвірки».

«Можливо, для свого захисту від безсумнівно прийдешньої руйнівної критики, НБУ зараз розглядає питання про відсторонення «PWC» від проведення аудитів українських банків, звинувативши одного з найвідоміших і шанованих аудиторів у світі в «непрофесіоналізмі», і, мабуть, натякає, що аудити фірми сприяли ситуації», - йдеться в статті.

Міллс нагадує про заяви НБУ, в яких йшлося, нібито ПриватБанк використовував більшу частину свого власного капіталу для надання позик пов'язаним особам «з метою збагачення акціонерів банку».

«Операційна діяльність банку показує, що в 2016 році грошовий потік становив 21 млрд. гривень і використовувався на клієнтські фонди, а не на видачу кредитів пов'язаним особам», - йдеться в статті.

«Аналогічним чином НБУ прийняв довільне, помилкове і згубне рішення розглядати застави, використовувані ПриватБанком, неприйнятними, незважаючи на те, що значна кількість кредитів, які були класифіковані як «ненадійні», повинні були рахуватися забезпеченими за стандартами МСФЗ», - пише Міллс.

На його думку, рішення НБУ про націоналізацію Приватбанку – це не єдине сумнівне рішення; в даний час серйозно порушуються питання про те, яким чином НБУ провів саму націоналізацію після прийняття рішення про її проведення.

«Капіталізація Приватбанку, яку провів НБУ після націоналізації, полягала не в передачі готівкових коштів, а в передачі державних облігацій, що фактично не являє собою жодної цінності. До цього НБУ завжди вимагав забезпечення оцінки, проведеної незалежними оцінювачами, щоб її вартість була належним чином відображена в балансі. Але, як зазначила компанія «Ernst&Young» в своєму аудиторському звіті за 2016 рік, через десять днів після націоналізації сталося різке зростання інвестицій у державні облігації, оцінка яких ніколи не проводилася. Хто буде купувати ці облігації зараз?», - запитує автор статті.

Міллс переконаний, що найбільша проблема полягає в тому, чому НБУ вирішив, що контроль уряду над найбільшим приватним банком України за допомогою його націоналізації є найбільш прийнятним варіантом.

«Клієнти Приватбанку, які становили 40 відсотків приватних депозитів і 44 відсотки корпоративних клієнтів країни, висловлювали високий рівень довіри до нього. У банку був значний позитивний досвід підтримки економіки України і створення робочих місць. І, як згодом підтвердив звіт «Ernst&Young» (аудитори, обрані НБУ), що, відповідно до стандартів МСФЗ, фінансові показники банку були набагато сильнішими, ніж показував НБУ. Все це робить націоналізацію Приватбанку, яку провів НБУ, швидше непотрібною експропріацією (взяття банку під контроль уряду), а не гарною банківською практикою. Це класичне визначення слова «скандал», - йдеться в статті.