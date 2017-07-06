Гривня зміцнилася до долара, але ослабла до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2606.0308 (6 липня – 2611.9317)

100 EUR – 2966.9661 (6 липня – 2959.0574)

10 RUR – 4.3259 (6 липня – 4.3840)

У четвер, 6 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,05/26,07 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6996/29,7198 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0603 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 462 угоди на суму 252,16 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,12 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5660/29,5861 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.