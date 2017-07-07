Вкладникам банку "Фінанси та Кредит" відновлять виплати на початку серпня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє на початку серпня продовжити виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку «Фінанси і Кредит», що ліквідується, черговий етап яких проводився з 22 травня до 4 липня включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, в зв'язку із майбутнім продовженням терміну виплат за загальним реєстром вкладників подавати індивідуальні звернення для отримання відшкодування не потрібно.

Також повідомляється, що про точну дату відновлення виплат і переліку банків-агентів Фонд повідомить додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Фінанси і Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (Київ) працював на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку були компанії «Асканія» (46,50%) і F & C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесмену Костянтину Жеваго.