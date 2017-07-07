Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Інтербанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію "Інтербанку" на один рік - до 22 липня 2018 року, повідомляється на сайті Фонду.

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Згідно з повідомленням, Фонд також продовжив повноваження ліквідатора банку Артема Караченцева.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію «Інтербанку» 24 липня 2014 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

«Інтербанк» працював на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником істотної частки його капіталу (10% і більше).