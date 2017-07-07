Продан пропонує повернути борги з переплат за рахунок коштів від спецконфіскації

Державна фіскальна служба разом із міністерством фінансів України опрацьовує механізм повернення переплат, а також боргу з відшкодування ПДВ, сформованого з 2010 року, за рахунок коштів від спецконфіскації. Про це в інтерв’ю “Українським новинам” повідомив в.о. керівника ДФС Мирослав Продан.

В той же час Мирослав Продан не виключає, що першоджерелом скорочення переплат будуть позитивні нарахування. “Умовно кажучи, надходження до бюджету не йдуть, вони "з’їдаються" переплатами у попередніх періодах, йде взаємозалік. Тому все ж таки логічно було би разово повернути ці кошти, і тоді при декларуванні податку на прибуток ми б отримали суттєве збільшення надходжень, реальних надходжень”, – підкреслив очільник ДФС.

За даними Мирослава Продана, станом на 1 червня 2017 року сума боргу держави за переплати перед підприємствами склала 17,3 млрд грн. “Близько 12 млрд грн припадає на понад 200 великих платників. Ще понад 4,5 млрд грн – це зобов’язання перед близько 12 тис платників. Якщо одноразово виділити ці 4 млрд грн, то проблема фактично буде знята, як масова”, - заявив Мирослав Продан. При цьому він зауважив, що “чинним бюджетним планом не передбачено окремого ресурсу для повернення надміру сплачених платежів по прибутку”.

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Відповідаючи на запитання про перевиконання індикативів міністерства фінансів щодо доходів, в.о. керівника підкреслив, що у січні-червні надходження до загального фонду державного бюджету склали 300,4 млрд. грн, що дало плюс до індикативу понад 21 млрд грн.

«По митних платежах понад 138 млрд грн перераховано за перші шість місяців. Це плюс до минулого року 33,7 млрд грн. Середньоденні надходження по митниці щомісяця збільшуються. Нам говорять, що це девальвація дала результат. Ми сіли, перерахували. Середній курс з початку цього року склав 26,9 грн, за аналогічний період 2016 року – 25,6 грн. Тобто зростання склало 5%. У доларовому еквіваленті зростання надходжень складає 26%. Так, є і збільшення обсягів імпорту, і цін на нафту, і скасування пільг з оподаткування природного газу для НАК "Нафтогаз-України". Але ми прорахували, якби пільга по ПДВ у НАКа залишалась, то перевиконання все одно б мали плюс 26 млрд грн», - зауважив Мирослав Продан.

Нагадаємо, раніше в.о. голови ДФС Мирослав Продан заявив про інформаційну атаку на його відомство, яку спровокувало перекриття тіньових схем у сфері відшкодування податку на додану вартість.