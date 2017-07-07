Посли G7 закликали Верховну Раду прийняти пенсійну реформу

Посли країн «Великої сімки», а саме США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Канади, закликали Верховну Раду України ухвалити запропоновану урядом пенсійну реформу до кінця наступного пленарного тижня, тобто до 15 липня.

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Про це йдеться у відповідній заяві, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми, посли «Великої сімки», хотіли б висловити нашу рішучу підтримку плану пенсійної реформи, запропонованого українським урядом, і ми закликаємо Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на своєму пленарному засіданні наступного тижня. Пенсійна реформа є одним з найсерйозніших викликів для будь-якого уряду, і ми хотіли б відзначити політичну мужність і далекоглядність, з якими керівництво України втілює давно назрілу реформу», - йдеться в заяві.

При цьому посли відзначають, що на сьогодні пенсіонери становлять понад чверть населення України, а середній розмір пенсій надзвичайно низький. Разом з тим, витрати на пенсії в Україні (11% ВВП) є одними з найвищих у Європі.

На думку представників країн G7, така невідповідність свідчить про необхідність забезпечити соціальний договір між державою та її громадянами, а також швидко ухвалити пенсійну реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність і стабільність системи.

«Ми вважаємо, що запропонована урядом пенсійна реформа, розроблена в тісній співпраці з МВФ і Світовим банком, відповідає цим цілям. Законопроект передбачає прозору і справедливу формулу нарахування пенсій, яка тісніше пов'язує пенсійні виплати з пенсійними внесками і вдосконалює відповідність пенсій. Реформа встановлює гнучкий пенсійний вік, прив'язаний до тривалості офіційного стажу роботи особи, а також стимулює участь у системі. Запропонована реформа сприятиме також економії бюджету шляхом вдосконалення обліку і стабільності Пенсійного фонду та державного бюджету України в цілому», - зазначають посли.

Як повідомляв УНІАН, урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку і підвищує пенсії 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн з жовтня поточного року, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Разом з тим, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 роки для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість придбання до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.