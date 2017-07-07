Нацбанк перерахував до держбюджету черговий транш прибутку на 5 мільярдів

Національний банк сьогодні, 7 липня, перерахував до державного бюджету України четвертий транш свого прибутку за минулий рік в обсягу 5 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба регулятора, з урахуванням цього траншу обсяг перерахувань прибутку НБУ до держбюджету з початку року становить 25 млрд грн, і залишається перерахувати впродовж року ще 19,4 млрд грн.

Також повідомляється, що графік перерахування прибутку НБУ до держбюджету узгоджено з Міністерством фінансів і передбачає щомісячні транші до кінця року, аби згладити коливання ліквідності банківської системи і сприяти досягненню інфляційних цілей.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила розподіл прибутку регулятора за 2016 рік у сумі 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн з якої буде спрямовано на формування загальних резервів власного капіталу НБУ, 44,379 млрд грн - підлягають перерахуванню до державного бюджету України в 2017 році.

У 2016 році Національний банк перерахував до держбюджету 38,16 млрд грн прибутку, отриманого за 2015 рік.