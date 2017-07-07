Гривня торгується на міжбанку по 26,04 за долар

У п'ятницю, 7 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,02/26,04 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6966/29,7168 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4307/0,4313 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,0236 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 324 угоди на суму 179,1 мільйона доларів.