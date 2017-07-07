Україна виконуватиме узгоджену з МВФ програму реформ – Гройсман

Уряд України залишається вірним обраному курсу реформ й надалі виконуватиме чинну програму перетворень, погоджену з одним із ключових партнерів України – Міжнародним валютним фондом.

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Як повідомляється на урядовому порталі, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час інвестиційної конференції Dragon Capital.

"У нас відкритий партнерський діалог, ми відверті і розуміємо один одного, тому зможемо знайти оптимальні рішення в інтересах людей і розвитку держави. У нас є порядок денний реформ, є розуміння шляхів їх впровадження. Робота з МВФ буде продовжена в рамках програми, на яку ми вийшли. Ми повинні бути прогнозованими, послідовними і виконувати взяті зобов'язання", – сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряд перейшов на середньострокове планування, а в переліку його першочергових реформ – зміни в пенсійній, освітній, медичній, земельній сферах і приватизації.

"І ці реформи потрібні не МВФ, а Україні. Втілення змін дозволить подолати кризу і забезпечити сталий економічний розвиток", – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася прийняти земельну реформу до кінця травня, а пенсійну – до кінця квітня 2017 року, однак відповідні законодавчі ініціативи досі не розглядалися в парламенті.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, МВФ відкладе виділення наступного траншу у розмірі до 1,9 мільярда доларів через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.