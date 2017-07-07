Гройсман хоче почати нову програму співпраці з МВФ після завершення поточної

Україна може почати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом після виконання чинної, згідно з якою країна в разі виконання плану реформ повинна сумарно отримати 17,5 млрд дол. кредитних коштів до 2019 року.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсман.

«У нас є програма, яку маємо виконати і завершити. Можливо, буде необхідність у новій програмі, і я хотів би почати - після завершення цієї - нову програму співпраці. Це важливо. Це як створювати нову програму дій - з новими планами і викликами. Я за новий рух», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings, Україна, найімовірніше, отримає наступний транш кредиту від МВФ і пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу в проведенні земельної і пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш як річної перерви.

У рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася прийняти земельну реформу до кінця травня, а пенсійну – до кінця квітня 2017 року, однак відповідні законодавчі ініціативи досі не розглядалися в парламенті.

За словами Гройсмана, МВФ відкладе виділення наступного траншу Україні в розмірі до 1,9 млрд дол. через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.