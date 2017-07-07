Зростання цін в Україні прискорилося до 15,6%

Інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні до квітня.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% до 13,5%, зафіксованих в річному вираженні місяцем раніше.

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З початку року, порівняно з груднем 2016 року, споживчі ціни в Україні зросли на 7,9%.

За інформацією Держстату, в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення – 88,9%, електроенергію – 63,7%, овочі – 40,7%, водопостачання – 40%, утримання будинків і прибудинкових територій – 39,9%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на яйця – 18,3%, овочі – 16,4%, фрукти – 13,5%, утримання будинків і прибудинкових територій – 8,9%, м'ясо та м'ясопродукти – 4,1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Національний банк України вчора, 6 липня, оприлюднив оцінки, згідно з яким інфляція в Україні в річному вираженні в червні 2017 року порівняно з червнем 2016 року прискорилася до близько 15% з 13,5% у травні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 10%.