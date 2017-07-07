Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро
Офіційний курс НБУ на 10 липня: 100 USD – 2602,2967 гривні; 100 EUR – 2969,7410 гривні; 10 RUR – 4.3099 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2602,2967 (7 липня – 2606,0308)
100 EUR – 2969,7410 (7 липня – 2966,9661)
10 RUR – 4,3099 (7 липня – 4,3259)
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Як повідомляв УНІАН, 7 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,05 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6996/29,7198 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0230 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 448 угод на суму 272,56 мільйона доларів.