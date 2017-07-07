В Україні прискорилася базова інфляція

Базова інфляція в Україні в червні 2017 року в річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, зросла до 6,8% з 6,5%, зафіксованих у травні-2017 до травня-2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, травнем 2017 року, базова інфляція в червні сповільнилася до 0,2% з 0,3% у травні до квітня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становить 4%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,6%, в річному вираженні - до 15,6%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 7,9%.