Євросоюз і Канада домовилися про дату початку попередньої реалізації угоди про ЗВТ
Угода набуде чинності, як тільки всі 28 держав-членів ЄС і парламенти ратифікують її.
Євросоюз і Канада домовилися розпочати попередню реалізацію угоди про зону вільної торгівлі (CETA) з 21 вересня. Про це заявили президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.
Читайте такожЗона вільної торгівлі між Україною і Канадою запрацює 1 серпня«Зустріч на саміті «Великої двадцятки» в Гамбурзі підтвердила нашу прихильність правилам міжнародної торгової системи, ми домовилися встановити дату 21 вересня 2017 року, щоб розпочати тимчасове застосування угоди, і щоб до цієї дати були здійснені всі необхідні заходи», - сказали Юнкер і Трюдо.
Угода набере чинності остаточно, як тільки всі 28 держав - членів ЄС і парламенти ратифікують його.
Угода про ЗВТ між ЄС та Канадою було підписано у жовтні 2016 року.