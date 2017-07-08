Євросоюз і Канада домовилися про дату початку попередньої реалізації угоди про ЗВТ

Євросоюз і Канада домовилися розпочати попередню реалізацію угоди про зону вільної торгівлі (CETA) з 21 вересня. Про це заявили президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.

Читайте такожЗона вільної торгівлі між Україною і Канадою запрацює 1 серпня«Зустріч на саміті «Великої двадцятки» в Гамбурзі підтвердила нашу прихильність правилам міжнародної торгової системи, ми домовилися встановити дату 21 вересня 2017 року, щоб розпочати тимчасове застосування угоди, і щоб до цієї дати були здійснені всі необхідні заходи», - сказали Юнкер і Трюдо.

Угода набере чинності остаточно, як тільки всі 28 держав - членів ЄС і парламенти ратифікують його.

Угода про ЗВТ між ЄС та Канадою було підписано у жовтні 2016 року.