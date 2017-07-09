Держсекретар США похвалив Україну за прогрес у впровадженні реформ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявляє, що задоволений прогресом України у впровадженні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Він розповів, що під час переговорів з Порошенком відбулися корисні обміни думками щодо економічних реформ в Україні.

"Я хочу визнати надвичайний прогрес, якого було досягнуто українським урядом у реформі впродовж останніх трьох років, і це є також очевидним в економічних реформах, що на мою думку є доволі надихаючим", - заявив Тіллерсон.

"Я знаю, що ще доведеться багато зробити, і я знаю, що ви налаштовані продовжувати ці реформи, щоби зміцнити українську безпеку, а також економічні показники", - заявив Тіллерсон.

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Крім того Тіллерсон заявляє, що переконаний у прихильності України виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду у процесі здійснення реформ.

"Я знаю, що Україна налаштована виконувати свої зобов'язання перед МВФ, включаючи пенсійну реформу, земельну реформу, приватизацію державних підприємств та покращити корпоративне управління", - заявив Тіллерсон.

"І ми докладно поговорили про необхідні кроки, щоби зробити Україну дуже привабливою країною для прямих іноземних інвестицій. І я знаю, що ви налаштовані покращити цю ситуацію", - заявив він.