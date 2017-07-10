У Китаї зростає інфляція

Індекс споживчих цін (CPI) в Китаї в червні зріс на 1,5% порівняно з минулим роком, що збіглося з очікуваннями експертів і з показниками травня.

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Про це свідчать дані державного статистичного бюро Китаю, передає Прайм.

Індекс цін виробників (PPI) у порівнянні з минулим роком зріс до 5,5%.

За даними статбюро, у червні інфляція в містах у річному вираженні становила 1,7%, у сільській місцевості — 1,0%. Ціни на продовольчі товари за звітний період знизилися на 1,2%, на непродовольчі товари зросли на 2,2%. Ціни на споживчі товари зросли на 0,6%, на послуги - на 3%.

В цілому інфляція в країні за перші шість місяців зросла на 1,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Відзначається, що зростання інфляції в червні пов'язане зі зростанням цін як на продовольчі товари, в першу чергу на м'ясо, свіжі овочі та фрукти, так і на непродовольчі товари. Зокрема, ціни на медичні послуги зросли на 5,7%, на освіту — на 2,5%, на транспорт — на 1,4%.

У 2016 році інфляція в Китаї становила 2%, не співпавши з офіційним прогнозом у 3%. Цього року влада також прогнозує інфляцію на рівні 3%. У свою чергу, індекс цін виробників в Китаї в 2016 році знизився на 1,4%.