Нацбанк відзвітував про надання правоохоронцям доступу до інформації

11:11, 10 липня 2017
Фінанси
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Регулятор у першому півріччі 86 раз надавав доступ до майна і документів для розслідування злочинів у банках.

У червні регулятор надав правоохоронцям доступ до інформації 10 разів / фото НБУ

Національний банк України у першому півріччі 2017 року 86 раз надавав правоохоронним органам доступ до майна і документів в рамках розслідування кримінальних злочинів у банківській сфері.

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Як повідомляється на сайті НБУ, всього протягом 2016-2017 років від Національного банку доступ до інформації правоохоронці отримували 241 раз.

У червні цього року регулятор надав правоохоронцям доступ 10 разів, в тому числі доступ надавався за ініціативою Генеральної прокуратури 4 рази, Національного антикорупційного бюро – 3 рази, Національної поліції – 3 рази.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року парламент України прийняв Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників і власників банку за дії, які призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.

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Теги: #Нацбанк#банківська таємниця