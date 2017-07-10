Україна через агресію Росії втратила понад 16% ВВП - Гройсман

Україна через агресію Росії втратила понад 16% ВВП, продовжує втрачати життя мирних громадян і військових, а продовження агресії не дозволяє оперативно поліпшити якість життя громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Києві.

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"Ми через російську агресію втратили більше 16% валового внутрішнього продукту (ВВП). Як наслідок - різко погіршилася якість життя людей. У 2016 році ми зупинили падіння і перейшли до економічного зростання, але зрозуміло, що агресія Російської Федерації є дуже негативним чинником для підвищення рівня життя людей. І найголовніше, що внаслідок цієї агресії є жертви серед мирних громадян, так і наших військових. На нашій території, території суверенної держави, в XXI столітті", - сказав прем'єр.

При цьому голова уряду підкреслив, що Україна в умовах агресії змушена витрачати більше 5% ВВП на оборону країни.

У свою чергу, Столтенберг повідомив, що НАТО не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, а також наполягає на виведенні російських сил зі сходу України.

"Ми не раз чітко заявляли, що Росія повинна вивести свої сили зі сходу України, припинити підтримувати бойовиків, а також припинити всі дії, спрямовані на дестабілізацію і ескалацію, зокрема - кібератаки та інші прояви гібридної війни", - сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, НАТО вдячне Україні за підтримку та участь у миротворчих операціях, а також має намір надавати практичну підтримку країні.

Як повідомляв УНІАН, до військової агресії РФ Донецька і Луганська області формували близько 16% ВВП України. До захоплення підприємств холдингу ДТЕК бойовиками в лютому цього року в уряді оцінювали втрату економічного потенціалу областей на рівні 80%.

Сума заявлених збитків у зв'язку з захопленням майна майже 4 тисячі українських підприємств на захопленому Росією Кримському півострові становить, за попередніми оцінками Міністерства юстиції, 1 трильйон 180 мільярдів гривень.