Гривня на міжбанку торгується по 26,01 за долар

У понеділок, 10 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,99/26,01 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,5844/29,6071 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4299/0,4307 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,0073 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 208 угод на суму 97,16 мільйона доларів.