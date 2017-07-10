Інфляція в червні виявилася вищою за прогнози Нацбанку

Інфляція в червні виявилася вище прогнозів Національного банку України через вище, ніж очікувалося, зростання цін на сирі продукти харчування та посиленого впливу адміністративних чинників, йдеться в повідомленні регулятора.

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При цьому регулятор зазначив, що фундаментальний інфляційний тиск залишалося в цей період помірним, відповідаючи очікуванням НБУ.

Нацбанк пояснив прискорення базової інфляції подальшим зростанням тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також впливом вторинних ефектів від підвищення цін на сирі продукти.

Національний банк очікує, що значна частина даних ефектів буде знівельована у другій половині року.

"Однак поточна динаміка інфляції та її складових свідчить про подальше посилення ризиків для досягнення мети по загальній інфляції на кінець 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поточна динаміка індексу споживчих цін та його складових свідчить про посилення ризиків високої інфляції за підсумками 2017 року порівняно з прогнозом Національного банку України на рівні 9,1% рік до року.

Інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні до квітня.

У річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% до 13,5%, зафіксованих в річному вираженні місяцем раніше.