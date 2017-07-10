Економічні підсумки тижня: найпопулярніші курорти для українців та відстрочка траншу МВФ (інфографіка)

Серед ключових економічних новин тижня, що минув, були такі: індекс інвестиційної привабливості Європейської бізнес-ассоціації досяг в І півріччі найвищого з 2011 року результату — 3,15 бали з 5 можливих; Україна посіла 64-е місце зi 128 країн у Social Progress Index-2017, увійшовши до групи країн з розвитком вищим за середній; Україна в І півріччі збільшила імпорт вугілля в 1,8 рази - до 1,3 мільярдів доларів, 50% імпортовано з РФ; черговий транш МВФ відкладено через гальмування пенсійної та земельної реформ.

Як свідчать дані Corestone Corp., компанія Tesla у ІІ кварталі збільшила поставки електромобілів на 53% в річному вимірі до 22 тисяч авто. Всього автовиробник уже випустив 200 тисяч електромобілів. У той же час компанія Volvo заявила, що з 2019 року перейде на виробництво електрокарів, відмовляючись від паливних двигунів.

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14% дорослого населення планети (710 млн осіб) мріють змінити країну проживання; 147 млн людей прагнуть переїхати до США (більше, ніж до Німеччини, Канади, Франції, Великобританії, разом узятих).

Що стосується відпочинку, то потік туристів з України до Туреччини у січні-травні зріс на 25% у річному вимірі, до 316 тисяч осіб. До топ-5 напрямків відпочинку входять Болгарія, Єгипет, Грузія, Чорногорія.