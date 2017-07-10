На закупівлю новітньої техніки і озброєння спрямують 1,6 мільярда гривень - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що 1,6 млрд грн буде спрямовано на закупівлю новітньої техніки та озброєння.

Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожПереговори щодо зброї треба вести з окремими країнами-членами НАТО - Столтенберг«В тому числі буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, включаючи танки «Оплот», налагоджено виробництво новітніх ракет і інших позицій, які дозволять нам значно покращити і посилити можливості нашої оборони», - заявив Порошенко.

Президент поставив завдання посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів, а частину фінансування спрямувати на антиснайперські комплекси, адже саме диверсійні групи на сьогодні створюють серйозну небезпеку захисникам суверенітету та цілісності України.

«Впевнений у тому, що ці кошти мають бути виділені зараз, вже, бо це значно підвищує ефективність дій підрозділів, в тому числі тих, хто розташований на ліній зіткнення. Де-факто ми будемо мати можливість бачити, чути і протидіяти російській агресії», - резюмував Порошенко.