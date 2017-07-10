Нацбанк спростив дострокове погашення кредитів на користь нерезидентів

Національний банк України розширив наявні виключення на дострокове погашення кредитів, залучених у нерезидентів.

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Згідно з повідомленням регулятора, відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ №61 від 10 липня 2017 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 № 410", яка набирає чинності 11 липня.

Зокрема, банки зможуть раніше терміну погашати такі кредити, по-друге, бізнес зможе достроково погашати кредити в разі, коли акціонером такого позичальника або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація, по-третє, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення кредитів за умови, що нерезидентом-кредитором є банк.

"Ці кроки допоможуть полегшити залучення боргових ресурсів за кордоном і одночасно не призведуть до дестабілізації ситуації на валютному ринку", - цитуються в повідомленні слова виконуючого обов'язки голови НБУ Якова Смолія.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень в день.