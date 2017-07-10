Нацбанк спростив дострокове погашення кредитів на користь нерезидентів
Ці кроки допоможуть полегшити залучення боргових ресурсів за кордоном та одночасно не призведуть до дестабілізації ситуації на валютному ринку.
Національний банк України розширив наявні виключення на дострокове погашення кредитів, залучених у нерезидентів.
Читайте такожІнфляція в червні виявилася вищою за прогнози Нацбанку
Згідно з повідомленням регулятора, відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ №61 від 10 липня 2017 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 № 410", яка набирає чинності 11 липня.
Зокрема, банки зможуть раніше терміну погашати такі кредити, по-друге, бізнес зможе достроково погашати кредити в разі, коли акціонером такого позичальника або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація, по-третє, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення кредитів за умови, що нерезидентом-кредитором є банк.
"Ці кроки допоможуть полегшити залучення боргових ресурсів за кордоном і одночасно не призведуть до дестабілізації ситуації на валютному ринку", - цитуються в повідомленні слова виконуючого обов'язки голови НБУ Якова Смолія.
Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.
На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень в день.