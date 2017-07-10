Нацбанк зміцнив офіційну гривню – долар знову по 26

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2600,4175 (10 липня – 2602,2967)

100 EUR – 2961,0954 (10 липня – 2969,7410)

10 RUR – 4,3124 (10 липня – 4,3099)

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Як повідомляв УНІАН, 10 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,9950/26,0100 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6996/29,7198 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0042 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 310 угод на суму 151,62 мільйона доларів.