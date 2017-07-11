Турчинов запропонував збільшити видатки на оборону та безпеку на 9 мільярдів гривень

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що РНБО рекомендує Кабміну збільшити витрати на оборону і безпеку на 9 млрд грн: 3 млрд із загального фонду та 6 млрд – із спеціального фонду держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві за результатами засідання РНБО.

«РНБО рекомендувала уряду, я дуже сподіваюсь, що ця рекомендація буде підтримана всіма депутатами, які дбають про захист нашої країни, – пропозиція стосується значного збільшення видатків на оборону та безпеку України», - зауважив Турчинов.

«Що стосується загального фонду бюджету, запропоновано збільшити видатки сектору безпеки та оборони на суму біля 3 млрд грн, це стосується і Міноборони, і Нацгвардії, і наших розвідок, і Нацполіції, і питань, пов’язаних із кібербезпекою», - заявив він.

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«Із загального фонду бюджету також пропонується збільшити на 400 млн фінансування пенітенціарної системи Мін'юсту. Так сталося, що там дуже низький рівень зарплат. І уряду, і Мін'юсту доручено представити на засіданні РНБО реформу пенітенціарної служби», - додав Турчинов.

Також він зауважив, що уряду рекомендовано дофінансувати сектор оборони і безпеки на 6 млрд грн із спеціального фонду держбюджету. За його словами, дофінансування по лінії спеціального фонду передбачається за рахунок конфіскованих коштів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Ці кошти планується направити на закупівлю озброєнь, військової техніки і боєприпасів.