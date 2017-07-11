Україна і Португалія відновлять роботу комісії з економічного співробітництва в 2018 році - Кубів

Україна і Португалія домовилися відновити роботу міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та провести її друге засідання в 2018 році. Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.

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"З паном Аугушто Сілвою, міністром закордонних справ Португалії, обговорили проведення в 2018 році другого засідання українсько-португальської комісії з економічного співробітництва, щоб обсяги торгівлі продовжували зростати", - сказав Кубів.

За словами міністра, зважаючи на зростання обсягів двосторонньої торгівлі вкрай важливо відновити роботу комісії, щоб надати співпраці між країнами нову динаміку.

"Вкрай важливо відновити роботу Міжурядової українсько-португальської комісії з торговельно-економічної співпраці, особливо у сфері ІТ, промисловості, інфраструктури", - зазначив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг між Україною і Португалією в січні-квітні 2017 року зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 137 мільйонів доларів. При цьому український експорт за той же період зріс на 30% і становить 121 мільйон доларів, а імпорт з Португалії скоротився на 4,3% і становить 16 мільйонів доларів.