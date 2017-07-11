Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо підвищення пенсій

Верховна Рада включила до порядку денного сесії проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (№6614) і п'ять альтернативних до нього.

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Як передає кореспондент УНІАН, водночас парламент двічі не зміг включити до порядку денного сесії президентський проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (№6674).

Разом з тим до порядку денного було включено законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення (№6565) та не включено проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№6676).

Серед іншого, депутати включили до порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років (№6574).

Також депутати чотири рази голосували, але так і не включили до порядку денного сесії проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (№6630).