Нацбанк з початку року виявив 84 нелегальних обмінників

Національний банк у першому півріччі 2017 року здійснив 503 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ і виявив 84 нелегальних пункту обміну валют.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, найбільше таких пунктів зафіксовано в Івано-Франківській області - 29 пункту, у Києві та Запорізької області виявлено 18 таких пунктів, у Львівській області - 8, Київській - 5, Кіровоградській - 3 та інші.

"Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк передає в правоохоронні органи. Найбільш ефективним є співробітництво з правоохоронними органами Києва та Київської області, від яких в НБУ оперативно надходять повідомлення про вжиті заходи щодо припинення діяльності таких пунктів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України почав регулярні перевірки з вересня 2016 року. У минулому році НБУ здійснив 362 перевірки пунктів обміну валюти в 14 регіонах України. До кінця 2017 року заплановано охопити перевірками пункти обміну валют небанківських фінансових установ по всій території України.

Станом на 1 липня 2017 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, є у 29 небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта". Сьогодні в Україні зареєстровано 3371 відокремлений підрозділ небанківських фінансових установ.