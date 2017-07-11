Данилюк обговорив з головою МВФ співпрацю України з Фондом

Міністр фінансів Олександр Данилюк зустрівся на конференції Міжнародного валютного фонду в Дубровнику з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард і обговорив питання співпраці України з Фондом.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства фінансів в Twitter.

"Міністр Данилюк зустрівся з Лагард в Дубровнику. Обговорили співробітництво з МВФ: пенсійну, земельну, антикорупционную реформи, приватизацію, ГФС", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбулася в рамках конференції "Відновлення розвитку в Центральній, Східній та Південно-Східній Європі: роль державного управління і інститутів", яка проходить під егідою Міжнародного валютного фонду та Центрального банку Хорватії в хорватському місті Дубровнік.

Як повідомляв УНІАН, у рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася прийняти земельну реформу до кінця травня, а пенсійну – до кінця квітня 2017 року, однак відповідні законодавчі ініціативи досі не розглядалися в парламенті.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, МВФ відкладе виділення наступного траншу у розмірі до 1,9 мільярда доларів через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) прийняти земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу землі сільгосппризначення громадянами України.