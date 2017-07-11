Долар знову нижче 26: гривня зміцнилася на міжбанку

У вівторок, 11 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,95/25,97 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5844/29,6071 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4299/0,4307 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,9765 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 310 угод на суму 149,20 мільйона доларів.