У "ПриватБанку" розповіли про пошук нового голови банку

Державний «ПриватБанк» розраховує сьогодні завершити відбір агентства, яке протягом місяця буде підбирати кандидатури на посаду голови банку.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила корпоративний секретар банку Вікторія Страхова.

Вона також прокоментувала повідомлення в ЗМІ про те, що новим керівником «ПриватБанку» може стати німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке. За її словами, надійшла рекомендація однієї з міжнародних фінансових організацій розглянути його як кандидата на участь у конкурсі.

При цьому Страхова зазначила, що у банку немає переваг за національністю, головний критерій - професіоналізм.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «ПриватБанку» на зборах 20 липня розгляне питання звільнення голови правління банку Олександра Шлапака.

Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка, очолив правління «ПриватБанку» в грудні 2016 року відразу після переходу фінустанови в державну власність.