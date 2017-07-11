У "ПриватБанку" розповіли про пошук нового голови банку
Фінустанова розраховує сьогодні завершити відбір агентства, яке буде підбирати кандидатури.
Державний «ПриватБанк» розраховує сьогодні завершити відбір агентства, яке протягом місяця буде підбирати кандидатури на посаду голови банку.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила корпоративний секретар банку Вікторія Страхова.
Вона також прокоментувала повідомлення в ЗМІ про те, що новим керівником «ПриватБанку» може стати німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке. За її словами, надійшла рекомендація однієї з міжнародних фінансових організацій розглянути його як кандидата на участь у конкурсі.
При цьому Страхова зазначила, що у банку немає переваг за національністю, головний критерій - професіоналізм.
Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «ПриватБанку» на зборах 20 липня розгляне питання звільнення голови правління банку Олександра Шлапака.
Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка, очолив правління «ПриватБанку» в грудні 2016 року відразу після переходу фінустанови в державну власність.