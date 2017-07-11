Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку

У вівторок, 11 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,96 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,6996/29,7198 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9720 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 458 угод на суму 222,24 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,95/25,97 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5844/29,6071 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4299/0,4307 грн/рубль.