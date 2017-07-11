В Україні двадцять банків під загрозою проблемного статусу

Двадцять банків не встигли завершити до 11 липня докапіталізацію до 200 мільйонів гривень і Нацбанк може визнати їх проблемними. Про це пише FinClub.

Читайте такожУкраїнські банки заробили майже 7 мільярдів гривень проти збитку роком раніше

Згідно з повідомленням, про цю вимогу регулятора банки були попереджені заздалегідь: ще в квітні минулого року НБУ постановою № 242 зажадав, щоб банки мали капітал не менше 200 млн грн до 11 липня 2017-го. Таким чином, у топ-менеджменту банків було більше року, щоб разом з акціонерами знайти гроші на необхідну докапіталізацію.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських об'єднань, на сьогоднішній день 20 банків мають капітал нижче 200 млн грн.

Дедлайн 11 липня – це не просто одна з багатьох нормативних вимог. Недокапіталізація банку з травня минулого року, є однією з підстав для визнання його проблемним. І НБУ вже користувався цією санкцією: банки, які не впоралися із завданням збільшення капіталу до 120 млн грн до 17 червня 2016 року, отримували цей негативний статус.

У виданні зазначають, що вже на найближчому засіданні правління НБУ частина цих банків або ж всі можуть визнати проблемними. Правда, ніяких офіційних повідомлень про це не буде, оскільки «проблемний» статус підпадає під гриф банківська таємниця.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.